Fans de BTS protestan por precios y logística de boletos

Fans de BTS en México anunciaron una protesta contra Ticketmaster y Ocesa por la falta de información sobre la venta de boletos para los conciertos del grupo, programados para mayo, al denunciar opacidad en precios y logística.

La comunidad ARMY señaló que, hasta el momento, la boletera no ha difundido los costos oficiales ni el mapa del recinto, lo que genera incertidumbre entre los compradores y limita la posibilidad de tomar decisiones informadas.

De acuerdo con voceros del fandom, la principal preocupación es que los precios de las entradas se revelen únicamente al momento de la compra, práctica que consideran contraria a los derechos de los consumidores.

Los seguidores también acusaron un trato desigual por parte de las empresas, al afirmar que en otros países, como Estados Unidos y Canadá, la información sobre zonas y precios ya fue publicada con antelación.

Por ello, ARMY México difundió un pliego petitorio, amparado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que incluye la publicación del mapa oficial del evento y una lista completa de precios por zona.

La manifestación pacífica fue convocada para este lunes 19 de enero, a partir de las 16:00 horas, frente a las oficinas de Ocesa, ubicadas en Avenida Industria Militar s/n, colonia Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México.

