En Puebla nadie está solo, afirma Laura Artemisa en Lechetón

El Congreso del Estado fue sede del inicio del primer Lechetón con Causa Puebla 2025, un programa con el que se pretende recolectar leche para beneficiar a familias en situación de vulnerabilidad. Durante su mensaje de bienvenida, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, señaló que estas acciones tienen un propósito sensible y profundamente humano: ayudar a quienes menos tienen.

La legisladora indicó que este programa es un llamado a la empatía, la acción, la solidaridad y la justicia alimentaria, pues cada litro donado será muestra de que en Puebla nadie está solo, porque las personas están dispuestas a compartir y trabajar de la mano para participar e impulsar este tipo de programas.

“Este Lechetón representa una campaña de acopio y un acto solidario que nos convoca a reconocer una necesidad básica y urgente: el acceso a la leche como alimento esencial para todos los sectores de la población. Porque, aunque la leche no es un lujo, en pleno siglo XXI existen miles de familias que enfrentan barreras económicas que les impiden acceder a este alimento, a una canasta básica que les permita crecer con salud y bienestar y contar con los elementos para afrontar los retos de la vida con fortaleza y vitalidad”, dijo.

Laura Artemisa García señaló que el Congreso del Estado trabaja para que las y los poblanos puedan acceder a los artículos de primera necesidad, principalmente a todo tipo de alimentos. Por ello, resaltó el donativo que hicieron los diferentes Grupos y Representaciones Legislativas para sumarse a este programa y a esta causa.

Durante el evento, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, expuso que la leche es un alimento esencial para el desarrollo físico y cognitivo, por lo que se debe garantizar su acceso para la niñez y la juventud.

Por otra parte, la titular del Programa de Abasto Social del Estado de Puebla, Iliana Paola Ruiz García, señaló que con este programa se pretende reunir 50 mil litros de leche para 25 mil hogares en situación vulnerable, por lo que este esfuerzo refleja el compromiso colectivo con la seguridad alimentaria.

En su mensaje, el gerente nacional del programa de Leche para el Bienestar, Víctor Hugo Pérez Rojas, destacó la coordinación institucional y anunció que Puebla contará con tres nuevos centros de acopio en Libres, Tecamachalco y Coronango; asimismo, destacó que esta leche está fortificada y certificada como una de las mejores del país, pues tiene a 6.4 millones de beneficiarios.

A lo largo del evento se realizó la entrega simbólica de donativos por parte del Gobierno del Estado y de los diferentes Grupos y Representaciones Legislativas, para fortalecer este programa.

Te recomendamos: