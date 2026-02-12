Fallece James van der Beek, actor de “Dawson’s Creek”

El actor estadounidense James van der Beek, protagonista de la serie televisiva Dawson’s Creek, murió este miércoles a los 48 años tras luchar contra un cáncer colorrectal.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram difundida por su familia, en la que se informó que el intérprete falleció de manera pacífica.

Estaba casado y era padre de seis hijos, quienes lo acompañaron durante su proceso de tratamiento. Van der Beek había hecho público su diagnóstico en 2024.

Alcanzó la fama a finales de los años 90 gracias a Dawson’s Creek, serie de un grupo de adolescentes, la cual lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión.

En la producción, interpretó a Dawson Leery, un joven que soñaba con convertirse en director de cine al estilo de Steven Spielberg, papel que marcó su carrera artística.

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut, James van der Beek también participó en otros proyectos como la serie CSI: Cyber, donde dio vida a Elijah Mundo.

