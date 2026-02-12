Identifican a sospechosa de tiroteo mortal en escuela de Canadá

Las autoridades de Canadá identificaron a la presunta responsable del tiroteo registrado el martes en una escuela de Columbia Británica, una mujer transgénero de 18 años que también disparó contra policías.

El ataque dejó un saldo de ocho personas muertas en una zona remota del país. De acuerdo con los reportes oficiales, la joven tenía antecedentes de intervenciones policiales en su domicilio para evaluar su salud mental.

El subcomisario de la policía, Dwayne McDonald, informó que la sospechosa asesinó primero a su madre y a su hermanastro en la vivienda familiar antes de dirigirse a la escuela cercana para perpetrar la masacre.

Te puede interesar: Gobierno de Trump detuvo a 379 mil migrantes en 12 meses

Asimismo, admitió que hasta el momento no existe “ninguna idea” sobre el móvil del ataque, considerado uno de los más graves en la historia reciente de Canadá y ocurrido al pie de las Montañas Rocosas.

Inicialmente, la policía informó que había nueve víctimas mortales. Sin embargo, se aclaró que se trató de un error, ya que se creyó que una persona trasladada a un hospital también había fallecido, lo cual no ocurrió.

Te recomendamos: