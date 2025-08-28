Champions League con cruces definidos para la Fase de Liga

Los 36 equipos clasificados a la UEFA Champions League ya conocen a los rivales que enfrentarán durante ocho jornadas durante la campaña 2025/2026, que iniciará el 16 de septiembre y tendrá como primera vez en su historia al Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, como la sede de la final. El sorteo de la fase de liga se realizó este 28 de agosto en el Grimaldi Forum, en Mónaco.

Las 8 jornadas del campeonato están divididas así:

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre de 2025

30 de septiembre–1 de octubre de 2025 Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

21/22 de octubre de 2025 Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

4/5 de noviembre de 2025 Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

25/26 de noviembre de 2025 Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

9/10 de diciembre de 2025 Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

20/21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

Los principales equipos europeos tendrán estos partidos:

Real Madrid: Manchester City (Local), Liverpool (Visitante), Juventus (L), Benfica (V), Marsella (L), Olympiacos (V), Mónaco (L) y Kairat Almaty (V).

Barcelona: PSG (L), Chelsea (V), Frankfurt (L), Club Brugge (V), Olympiacos (L), Slavia Praga (V), Copenhague (L) y Newcastle (V).

Bayern Múnich: Chelsea (L), PSG (V), Club Brugge (L), Arsenal (V), Sporting CP (L), PSV (V), Union SG (L) y Pafos (V).

Manchester City: B. Dortmund (L), Real Madrid (V), Leverkusen (L), Villarreal (V), Napoli (L), Bodo/Glimt (V), Galatasaray (L) y Mónaco (V).

PSG: Bayern Múnich (L), Barcelona (V), Atalanta (L), Leverkusen (V), Tottenham (L), Sporting CP (V), Newcastle (L) y Athletic (V).

Liverpool: Real Madrid (L), Inter (V), Atlético de Madrid (L), Frankfurt (V), PSV (L), Marsella (V), Qarabag (L) y Galatasaray (V)

Los únicos mexicanos que disputarán la Champions de esta temporada son Alex Padilla, para el Athletic, y del otro lado, Rodrigo Huescas con el Copenhague. El formato oficial lo dará a conocer la UEFA el sábado 30 de agosto, y también se publicará el orden de los partidos.

