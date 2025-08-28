Sheinbaum condena agresión de ‘Alito’ Moreno a Noroña

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la agresión que sufrió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por parte del senador del PRI, Alejandro Moreno, haciendo énfasis en la hipocresía de la oposición al tachar a su administración como autoritaria, cuando ellos son quienes se comportan de dicha manera.

Este 28 de agosto, la titular del Poder Ejecutivo condenó el comportamiento tan violento por parte de ‘Alito’ Moreno, afirmando que le recordó al sexenio del PRI en la década de los 70 y 80, en donde, si bien había crecimiento económico, también el autoritarismo campaba a sus anchas.

En específico, la mandataria recordó cuando su hermano, en ese entonces estudiante de la máxima casa de estudios, fue sometido por unos porros cuando volteó a verlos. Vale la pena recordar que estos eran grupos vestidos de civiles ligados al PRI que fungían como grupos de choque para reprimir movimientos estudiantiles.

“Lo golpearon, lo tiraron al piso porque los vio. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria”, aseveró la mandataria.

Por otro lado, sobre si el senador del PRI debe ser desaforado, ella dijo que ese es otro asunto, pues lo importante aquí es exhibir su hipocresía al señalar de autoritaria su administración, y que su comportamiento denota todo lo contrario, pues asegura que el altercado se pudo haber solucionado a través del diálogo.

“Lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son, cómo se comportan y, por otro lado, la hipocresía, porque cómo es que llaman autoritario al gobierno cuando nosotros lo que promovemos son libertades y democracia, y de su parte esta actitud”, agregó desde Palacio Nacional.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: