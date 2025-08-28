Verstappen feliz por retorno de “Checo” Pérez a la F1

El piloto neerlandés de la Fórmula 1, Max Verstappen, ha expresado a medios de comunicación que está contento por el regreso de Sergio “Checo” Pérez, excompañero suyo en la escudería Red Bull Racing, a la máxima competición de carreras automovilísticas del mundo.

Verstappen expresó la alegría que sintió por la noticia en una entrevista previa al Gran Premio de los Países Bajos, dejando en claro que siempre ha mantenido una buena relación con el piloto mexicano, inclusive ahora que ya no son compañeros del mismo equipo de la Fórmula 1.

“Rápidamente, cuando vi las noticias, le mandé mensaje. Por supuesto que estoy muy feliz por él, porque haya conseguido el asiento. Es un chico genial y siempre nos hemos llevado bien. Así que sí, contento por verlo de nuevo en la parrilla”, declaró la máxima figura de la escudería Red Bull.

Ahora, “Checo” Pérez no solo no será compañero de “El Holandés Volador”, sino que será su rival, ya que regresa como parte del equipo de Cadillac, la más reciente escudería en unirse a la Fórmula 1. Tomando en cuenta lo anterior, Verstappen lamentó que el desempeño del mexicano no dependerá únicamente de su esfuerzo, sino también del auto que le den.

“Creo que su rendimiento dependerá de lo bueno que sea el coche, pero es una nueva oportunidad y estoy seguro de que está muy ilusionado”, agregó.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

