Científicos localizan tumor cerebral gracias a chip

Científicos chinos acaban de realizar la detección a tiempo de un tumor cerebral a través de un nuevo tipo de microelectrodo llamado “NeuroDepth”, lo cual permitió una intervención exitosa por parte del personal médico, de tal manera que el paciente obtuvo una recuperación exitosa.

El desarrollo de dicho experimento fue llevado a cabo por el Instituto de Información Aeroespacial de la Academia China de Ciencias en colaboración con el hospital de la Universidad Médica de Harbin.

El paciente en cuestión sufría de glioma, un tumor que surge en las células gliales, las cuales brindan protección a las células nerviosas del cerebro. En un inicio, el enfermo presentaba dificultades para hablar; no obstante, después de la operación, este presentó mejoras en el habla.

La operación se llevó a cabo con éxito gracias a que este dispositivo, NeuroDepth, localiza con exactitud el área que abarca el tumor, lo que permite evitar el daño de tejido sano por error durante la operación.

La novedad está en que, mientras los microelectrodos tradicionales solo capturan la actividad cerebral de la corteza, el “NeuroDepth”, además de esto, logra penetrar en las regiones profundas del cerebro, además de permitir el monitoreo de neurotransmisores.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: