Estudiantes de la BUAP destacan en la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla obtuvieron una medalla de oro, una de plata y dos menciones honoríficas en la XIV Olimpiada Nacional de Filosofía, celebrada recientemente.

Emmanuel López Treviño, alumno de la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso, logró la medalla de oro en la categoría Lengua Extranjera Inglés.

Condoleezza Hilario Bonifacio, estudiante de la Preparatoria Regional de Tlatlauquitepec, obtuvo la medalla de plata en la categoría Lengua Materna.

Las menciones honoríficas fueron para Ana Lavinia Fonseca González, del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, en Lengua Extranjera Inglés, y para Dariana Zamudio Espejel, del Complejo Regional Centro (Ciudad Serdán), en Lengua Materna.

