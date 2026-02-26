UDLAP inicia temporada de congresos 2026 con 12 eventos

Como parte de la excelencia académica de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), esta semana iniciará la temporada de congresos 2026, un periodo que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales con la comunidad estudiantil para dialogar sobre los temas más relevantes de cada disciplina.

Impulsados por la iniciativa estudiantil a través de las mesas directivas e interinas, y respaldados por la planta docente, se llevarán a cabo 12 congresos que abarcan las cinco escuelas de la institución, fortaleciendo el aprendizaje más allá del aula y promoviendo el intercambio académico de alto nivel.

La agenda comenzará el próximo 26 de febrero con el Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería Química, Alimentos, Ambiental y Energía (CONIIQUAAE XVIII) en el Auditorio Gaos, un espacio multidisciplinario enfocado en impulsar la innovación en los sectores químico, energético, ambiental y alimentario.

Posteriormente, el 2 de marzo se realizará el Congress of Engineering and Technological Entrepreneurship CREATE VII en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins. Organizado por las mesas directivas de Ingeniería en Robótica, Sistemas Computacionales, Biomédica y Mecatrónica, este congreso se desarrolla en el marco de los 55 años de la Escuela de Ingeniería de la UDLAP, y busca conectar ideas, talento y visión de futuro para dialogar sobre los retos y oportunidades que transforman la ingeniería y la tecnología.

Del 11 al 13 de marzo se llevará a cabo, en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, el XXIII Congreso Nacional de Ciencias Químico Biológicas 2026, evento que fortalecerá el intercambio científico y la actualización profesional en esta área estratégica.

El 18 y 19 de marzo, el Auditorio Gaos será sede de CÓDIGO ECO: Un Mundo Transmedia, Congreso de Ciencias de la Comunicación organizado por PRSSA UDLAP. Este espacio invita a descubrir el futuro de la comunicación mediante experiencias transmedia, creatividad estratégica y narrativas que cruzan plataformas, consolidándose como un punto de encuentro donde las ideas conectan y las historias se expanden.

El 20 de marzo se realizará el Congreso de Economía “Pulso Crítico” en el Aula Magna Bernal, donde se analizarán los fenómenos económicos actuales desde una perspectiva reflexiva y propositiva.

Durante este mismo mes, la Escuela de Ciencias sumará dos encuentros de gran relevancia: del 25 al 27 de marzo se celebrará la XXXVI edición del Congreso Nacional de Actuaría en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins; y el 26 y 27 de marzo tendrá lugar el XVI Congreso Nacional de Física y Matemáticas en el Auditorio Gaos, fortaleciendo el diálogo en torno a los avances científicos y los desafíos de las ciencias exactas.

La temporada continuará en abril con cinco congresos adicionales, todos en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins. El 9 y 10 de abril se desarrollará el Congreso de Arquitectura y Arquitectura de Interiores “El Arte de Adaptarse: Espacios que se Mueven con Nosotros”.

Finalmente, el 13 y 14 de abril se celebrará el XXXV Congreso de Derecho “El derecho en la era de la disrupción: retos, tendencias y transformaciones jurídicas”; el 15 y 16 de abril será el turno del Congreso de Relaciones Internacionales y Ciencia Política; el 22 y 23 se llevará a cabo el Congreso de Diseño de Información UDLAP Design 2026; y el 30 de abril cerrará el Congreso del Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica.

Actividades académicas complementarias

A esta intensa agenda se suman actividades académicas como la conferencia magistral del Dr. Antonio Lazcano Araujo titulada “Origen y evolución de los virus”, que se realizará el 9 de marzo; el Ciclo de Conferencias de Ciencias de la Nutrición el 13 de marzo; y la Sexta Olimpiada de Matemáticas UDLAP, programada para el 20 de marzo.

De esta manera la Universidad de las Américas Puebla fortalece su papel como referente de excelencia académica nacional e internacional al generar espacios que fortalecen el intercambio de ideas. Para ser parte de alguno de estos congresos contacta a las Mesas Directivas, Mesas Interinas Organizadores o al Departamento Académico correspondiente o visita https://www.udlap.mx/web/.

