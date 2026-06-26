26.4 C
Puebla City
viernes, junio 26, 2026
Inicio Puebla

Comunidad nahua protesta en SPFA por retraso en entrega de recursos

Por:
Amaury Jiménez
-
15
Los manifestantes exigen la entrega de recursos públicos aprobados para la comunidad de Santa María la Alta. / Foto: Especial.

Alrededor de las 13:00 horas, al menos 80 integrantes de la comunidad nahua de Santa María la Alta se manifestaron al exterior de las nuevas oficinas de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), ubicadas sobre Cúmulo de Virgo.

El motivo de la concentración es para exigir la transferencia directa de los recursos públicos que, aseguran, les corresponden para ejercer su derecho al autogobierno.

Te puede interesar: Segundo día consecutivo de cierre total en la Cuacnopalan–Oaxaca

Los representantes de la comunidad señalaron que el recurso ya fue dictaminado y aprobado; sin embargo, hasta el momento no les ha sido entregado. Por ello, acudieron a las instalaciones de la dependencia para solicitar una explicación sobre el retraso en la liberación de los fondos.

Los inconformes advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades. La protesta provocó intensa carga vehicular en la zona y el cierre de un tramo de la Vía Atlixcáyotl.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Hallan cadáver en el río Atoyac tras búsqueda de hombre

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Ambulantes podrán vender útiles escolares en Centro Histórico

Amaury Jiménez -

Interponen denuncias penales por desfalco financiero de 2021: SFP

Vera Fernández -