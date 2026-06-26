Comunidad nahua protesta en SPFA por retraso en entrega de recursos

Alrededor de las 13:00 horas, al menos 80 integrantes de la comunidad nahua de Santa María la Alta se manifestaron al exterior de las nuevas oficinas de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), ubicadas sobre Cúmulo de Virgo.

El motivo de la concentración es para exigir la transferencia directa de los recursos públicos que, aseguran, les corresponden para ejercer su derecho al autogobierno.

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Los representantes de la comunidad señalaron que el recurso ya fue dictaminado y aprobado; sin embargo, hasta el momento no les ha sido entregado. Por ello, acudieron a las instalaciones de la dependencia para solicitar una explicación sobre el retraso en la liberación de los fondos.

Los inconformes advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades. La protesta provocó intensa carga vehicular en la zona y el cierre de un tramo de la Vía Atlixcáyotl.

#ConexiónVial 🗣️ Habitantes de Santa María la Alta se encuentran manifestándose a las afueras de la nueva sede de la Secretaría de Finanzas en Cúmulo de Virgo en petición de recursos públicos.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/DDRj8ywDAm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 26, 2026

Editor: César A. García

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