Estados Unidos concreta su retiro de la OMS

Estados Unidos oficializó este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que se deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y que genera preocupación por su impacto en la salud global.

La retirada se formalizó a partir del decreto firmado el 20 de enero de 2025. Durante su primer mandato, el republicano ya había impulsado un proceso similar, al acusar a la OMS de una mala gestión durante la pandemia de COVID-19.

En la orden ejecutiva, argumentó que el organismo presentó deficiencias ante crisis sanitarias internacionales, careció de capacidad para implementar reformas y mostró una falta de independencia frente a influencias políticas indebidas.

Te puede interesar: COFEPRIS reporta falsificación de medicamento para la insuficiencia cardíaca

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos señalaron que Estados Unidos llegó a aportar hasta el 25 por ciento del presupuesto total de la OMS, pese a que nunca ha tenido un director general estadounidense.

Las autoridades recordaron que, al incorporarse a la OMS en 1948 mediante una resolución conjunta del Congreso, Estados Unidos se reservó el derecho de retirarse del organismo, una condición que no aplica para el resto de los países miembros.

En ese contexto, la administración de Donald Trump reiteró que no pagará las cuotas correspondientes al periodo 2024-2025, estimadas entre 260 y 280 millones de dólares, al sostener que la resolución de 1948 no establece dicha obligación.

Te recomendamos: