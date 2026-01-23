Mueren dos mujeres tras choque con tráiler en la Puebla–Orizaba

Dos mujeres murieron durante la madrugada de este viernes tras un accidente registrado sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de la caseta de Amozoc, en los carriles con sentido a la Ciudad de México, tras ser impactadas por una unidad de carga pesada.

De acuerdo con versiones de testigos, un tráiler que circulaba a exceso de velocidad impactó por alcance una camioneta, provocando que la unidad fuera proyectada varios metros y terminara en los carriles contrarios debido a la fuerza del choque.

En el interior del vehículo viajaban Eleona “N”, de 65 años de edad, y Marisela “N”, de 30 años, madre e hija, quienes fueron valoradas por paramédicos que acudieron al lugar; sin embargo, se confirmó que ambas ya no contaban con signos vitales.

Te puede interesar: Trabajadores de hospitales del Edomex protestan por retraso en salarios

El conductor de la unidad pesada involucrada continuó su marcha y se dio a la fuga, por lo que no fue detenido en el sitio.

Elementos de seguridad arribaron para abanderar la zona y realizar labores de vialidad, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado efectuó el levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones correspondientes.

#Seguridad 🚑 Un tráiler invadió carriles contrarios y chocó contra una camioneta en la autopista Puebla-Orizaba, antes de la caseta de Amozoc, causando la muerte a dos mujeres. pic.twitter.com/9Er91f1BJn — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 23, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: