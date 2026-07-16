Inauguran desayunador escolar en el Jardín de Niños La Flor

Como parte de los compromisos del alcalde Pepe Chedraui y de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, se avanza en la consolidación de la estrategia de transición de desayunos fríos a calientes del programa Alimentación Escolar, impulsado por el Sistema Nacional DIF. Es así como, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, se construyó el nuevo desayunador escolar del Jardín de Niños La Flor, que permitirá que más niñas y niños reciban diariamente alimentos con los nutrientes necesarios para favorecer su desempeño académico y, al mismo tiempo, ofrecer un ahorro en la economía de las madres y padres de familia.

“Nuestros niños ya van a contar con este plato del buen comer. Es una gran oportunidad para nosotros, porque este desayunador nos ayudará a que todos los niños se alimenten en tiempo y forma”, afirmó la directora del Jardín de Niños, Alma Sánchez.

Desde el inicio de la administración, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, ha fortalecido las acciones en materia de seguridad alimentaria, con el objetivo de mejorar la nutrición de las familias poblanas. Cabe señalar que la conversión de desayunos fríos a calientes sustituye los paquetes industrializados —que contenían una caja de cereal, fruta deshidratada y un brick de leche— por alimentos recién preparados al interior de la escuela y que incluyen un platillo balanceado, elaborado con verduras, cereales integrales, leguminosas y agua natural.

“La verdad, pienso que es una muy buena opción que llegó a esta escuela; de hecho, sí hacía falta. Además de representar un apoyo económico para los padres de familia, queremos agradecer el respaldo que se está brindando al Jardín de Niños La Flor. Esperamos que nuestros niños aprovechen este beneficio y que sea un buen servicio para todos”, comentó la señora Angélica, madre de familia de la institución.

El nuevo desayunador fue equipado con electrodomésticos y utensilios de cocina, parrilla y tanque de gas, vajilla, así como mesas y sillas para las y los niños. Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso por trabajar con todos los sectores de la población, asegurando que la alimentación que se ofrece en los desayunadores escolares sea nutritiva y de calidad.

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