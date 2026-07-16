Pepe Chedraui supervisa limpieza del vaso regulador Puente Negro

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, monitoreo e inspección en ríos y barrancas de la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de limpieza y desazolve que se ejecutan en el vaso regulador Puente Negro en la colonia Adolfo López Mateos.

Al respecto, el edil destacó que la seguridad de la ciudadanía y la protección del patrimonio de las familias poblanas son una prioridad para su gobierno. Por ello, a la fecha se han atendido 17 de los 21 puntos prioritarios a intervenir, los cuales incluyen el vaso regulador Puente Negro, Revolución Mexicana, Naciones Unidas y barranca Santuario. Asimismo, aseguró que las labores continúan en los cuatro puntos restantes para concluir al cien por ciento las acciones programadas.

“En Puebla Capital actuamos con planeación, responsabilidad y anticipación. Trabajamos todos los días para prevenir riesgos, proteger a las familias y mantener en condiciones óptimas nuestra infraestructura hidráulica”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, explicó que las labores de desazolve contemplan la extracción de residuos sólidos, lodo, sedimentos y cualquier material que impida el flujo adecuado del agua en ríos, canales, barrancas y vasos reguladores, con el propósito de reducir riesgos durante la temporada de precipitaciones pluviales.

“Los trabajos en el vaso regulador Puente Negro son permanentes; en este punto hemos intervenido con labores de limpieza y desazolve un total de 39 mil metros cuadrados”, puntualizó.

Cabe destacar que, a través del Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos “Tlaloc”, se da seguimiento puntual a las acciones que las diferentes dependencias municipales ejecutan para garantizar la protección de las y los poblanos.

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