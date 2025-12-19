Caen siete narcomenudistas que operaban en el Centro Histórico

La Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó una orden de cateo en un inmueble del Centro Histórico de la ciudad, resultando en la detención de siete presuntos integrantes del grupo delictivo identificado como “Los Keos”.

El operativo se realizó en una vecindad ubicada en la calle 20 Poniente número 307, propiedad que las investigaciones señalaban como punto de operación y casa de seguridad de la organización.

Del total de detenidos, seis hombres y una mujer, cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar las indagatorias, mientras que dos fueron presentados ante un Juez de Control por contar con órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud.

Durante el cateo, además de las detenciones, se aseguraron 34 dosis de distintos estupefacientes (cocaína, cristal y marihuana), dos básculas grameras y 33 billetes de diversas denominaciones.

Según la fiscalía, el grupo delictivo estaba vinculado a una diversidad de ilícitos que incluían narcomenudeo, robo de vehículos, robo a transeúntes y sustracción de autopartes.

Su modus operandi consistía en identificar sistemáticamente a posibles víctimas dentro de su zona de influencia, aprovechando momentos de distracción para despojarlas de sus pertenencias. De manera paralela, localizaban vehículos para robar autopartes o la unidad completa.

La investigación que condujo al operativo incluyó labores de vigilancia fija y móvil, así como análisis de información que permitieron precisar la zona de acción del grupo.

