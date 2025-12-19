Proyectos Olinia y Kutsari concentran a más de cien científicos en Puebla

El proyecto de auto eléctrico Olinia y la Casa de Semiconductores Kutsari, son dos de los 15 proyectos que el Gobierno del Estado trabaja en estrecha coordinación con la Presidencia de la República, con importantes avances, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

Ambos proyectos concentran a más de cien científicos y tecnólogos que fortalecen la soberanía tecnológica y colocan a Puebla como referente nacional en innovación con justicia social, a tan solo un año del inicio de gestión estatal.

“Olinia y Kutsari son los modelos de tecnología que nuestra presidenta tiene como símbolo. Olinia es el símbolo del amor y transformación científica de nuestra presidenta de la República. Estamos participando en quince proyectos de tecnología desde Puebla”, expuso el gobernador Armenta.

Con el Centro de Diseño del Automóvil Olinia, Puebla entra de lleno en la era de la electromovilidad y el desarrollo sostenible, porque cuenta con recursos humanos especializados en la industria automotriz y cadenas productivas que permiten la exportación de vehículos. Además genera empleos, promueve la formación científica y pone a Puebla como referente nacional en movilidad sustentable.

Bajo la guía de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación federal, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y con la colaboración del gobernador Alejandro Armenta, Puebla se consolidó en 2025 como un eje estratégico del Plan México. En este marco, se anunció una inversión superior a 105 millones de dólares para la creación de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, orientado a atraer inversiones en sectores de alta tecnología como el aeroespacial, farmacéutico y de energías renovables.

Puebla participa en la Red Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, enfocada en formar recursos humanos en salud para la reducción de la desigualdad, y con una orientación de justicia social. Asimismo, en el proyecto Ixtli: Constelación de Satélites de Observación Terrestre de Órbita Baja, y en el Corredor Turístico al Gran Telescopio Milimétrico (GTM) – Astroparques, entre algunos de los 15 proyectos.

El gobierno estatal también participa en el impulso de la supercomputadora más potente de América Latina en estrecha coordinación con el Gobierno de México, con una inversión inicial de 4.8 millones de pesos y equipos de investigación.

Con la visión incluyente de la Bioética Social y siguiendo los valores del Humanismo Mexicano en Puebla se trabaja de manera conjunta con el Gobierno Federal para impulsar la Soberanía Tecnológica y Científica de México, en sintonía con el liderazgo mundial del país.

