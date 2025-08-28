Bety Sánchez inicia rehabilitación del parque infantil en Zacatlán

Tuvieron que pasar 11 años para que una administración rehabilitara el parque infantil del zócalo de Zacatlán y la presidenta municipal, Bety Sánchez, cumplió ese compromiso, pues este día dio el banderazo de inicio de obra para su modernización.
Acompañada de familias, niñas y niños, comerciantes y representantes sociales, Bety Sánchez inició con la rehabilitación de este parque, cuyos trabajos serán por 3 meses, e incluyen juegos nuevos, rampas de accesibilidad para personas con discapacidad, luminarias jardineras y hasta un gimnasio al aire libre.
La alcaldesa estuvo acompañada por los regidores Ángel González Parada, Enrique González Álvarez, la directora de Infraestructura, Martha Escobedo, así como los sacerdotes Arcángel Rafael Mendoza y Héctor Ramiro Cruz.
El padre Héctor Ramiro Cruz agradeció la obra, ya que ayuda a la reconstrucción del tejido social, porque es un centro de reunión familiar, donde niñas, niños y adultos conviven sanamente.
En su intervención, Bety Sánchez dijo que esta obra es importante, porque las familias acuden al parque para pasar un rato agradable, además de que es un referente del municipio, un símbolo de unión e identidad.