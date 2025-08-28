Zacatlán celebra con alegría y música el Día de las y los Abuelos

Las personas de la tercera edad de Zacatlán celebraron el Día de las y los Abuelos de México con gran entusiasmo, acompañados por la presidenta municipal, Bety Sánchez.

El Palacio Municipal se llenó de colores, bocadillos, música y baile en una tarde cálida, dedicada al amor y reconocimiento hacia los abuelitos.

Este festejo fue especial, ya que las estancias de día de Zacatlán se reunieron para compartir música, poesía y bailes, creando un momento lleno de nostalgia y felicidad.

Se reconoció la sabiduría y cariño de los abuelos, quienes enseñan valiosas lecciones a diario.

Las estancias de día que participaron fueron: Zacatlán “Por una Vejez Feliz”, Jicolapa “Amor Eterno”, Atzingo “Fe, Esperanza y Caridad”, Xoxonacatla “Pasión por Vivir”, San Miguel Tenango “kali masehual tetajtzintzin” y Las lajas “Unidos por Amor”.

Además, como invitados especiales, asistieron los abuelitos de Ahuazotepec.