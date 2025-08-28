Lotería Nacional apoyará a migrantes mexicanos con sorteo

La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, y el Gobierno de Morelos, representado por Margarita González Saravia, lanzaron el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante“. Este evento, programado para el 15 de septiembre, tiene como objetivo apoyar a los migrantes mexicanos y reconocer su contribución a la economía del país.

Durante la presentación, que tuvo lugar en el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, se destacó la importancia de los migrantes para México. Olivia Salomón enfatizó que el sorteo simboliza el apoyo del Gobierno de Claudia Sheinbaum a quienes han dejado su tierra pero continúan contribuyendo a su país desde el extranjero.

El evento incluyó un enlace remoto con migrantes morelenses en Estados Unidos y Canadá, quienes expresaron su gratitud por las iniciativas del Gobierno. Salomón mencionó que los fondos recaudados se destinarán a fortalecer la atención y protección de los migrantes en el extranjero.

González Saravia subrayó que alrededor de 350 mil morelenses residen en Estados Unidos, enviando más de 22 mil millones de pesos en remesas en 2024. Agradeció a la presidenta Sheinbaum por su compromiso con la comunidad migrante.

El sorteo ofrecerá un total de 424 millones de pesos en premios, con un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 premios de 25.5 millones de pesos. La directora de Atención a Migrantes, Verónica Giles Chávez, destacó que este sorteo es un homenaje a la diáspora morelense y su impacto en la economía y cultura del estado.

Karina Isabel Ruíz Ruíz, primera senadora migrante, también expresó su apoyo, afirmando que cada historia migrante es un testimonio de resistencia y esperanza. La Lotería Nacional invita a todos a participar y seguir la transmisión en vivo del sorteo en su canal oficial de YouTube.

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas se realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, con un valor acumulado de más de 424 mdp, una emisión de 4 millones de cachitos. El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura:

● 10 premios de 25.5 mdp.

● 5 premios de 10 mdp cada uno.

● 5 premios de 5 mdp cada uno.

● 15 premios de 1 mdp cada uno.

● 18 premios de 500 mil pesos cada uno.

● 25 premios de 250 mil pesos cada uno.

● 50 premios de 100 mil pesos cada uno.

● 2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

● 2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

● 3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

● 3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

● 39 mil 999 reintegros.