Candidatos vinculados con la delincuencia pone en riesgo proceso electoral: Segob

El Gobierno de Puebla ha solicitado a los partidos políticos asuman la responsabilidad de postular a candidatas y candidatos ajenos a grupos delictivos, sin embargo, éstos se conforman con la presentación de la carta de no antecedentes penales.

Así lo señaló el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, quien advirtió que la postulación de candidatos con posibles vínculos con la delincuencia pondría en riesgo la estabilidad del proceso electoral.

En ese sentido, señaló que el hecho de tener una constancia de no antecedentes penales, no significa que no exista alguna investigación o averiguación.

#Puebla 👇🏻 @Javier_AquinoL titular de la SEGOB advirtió que algunos candidatos podrían poner en riesgo la estabilidad política de la zona del Triángulo Rojo, la FGE debe aclarar las investigaciones sobre presuntos delincuentes.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/Iiaq5IFdCW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 21, 2024

En el caso de Quecholac y otros municipios del Triángulo Rojo, dijo que el Estado cuidará ésta zona y otros puntos de la entidad para que no haya una intromisión de la delincuencia al ámbito social y gubernamental, al participar en la contienda electoral.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna, conminó a quienes han sido señalados como presuntos delincuentes aclarar su situación jurídica con las autoridades competentes.

“Nosotros tenemos investigaciones y pues, bueno, como cualquier ciudadano, podría acercarse a las autoridades para esclarecer su situación jurídica”, apuntó.

