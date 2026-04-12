Impulsan reforma para profesionalizar trabajo legislativo en Puebla

La diputada Norma Estela Pimentel Méndez y el diputado Jaime Natale Uranga, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la que se busca elevar el nivel técnico y fortalecer las prácticas en la elaboración de leyes en el Congreso del Estado.

Como parte de la propuesta, destaca la creación de una Red de Investigadoras e Investigadores que permita vincular directamente al Congreso con especialistas, personas académicas y centros de estudio, con el fin de incorporar conocimiento científico y análisis técnico en el proceso legislativo.

Asimismo, se propone fortalecer el papel del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, al dotarlo de mayores capacidades para incidir estratégicamente en la evaluación de políticas públicas, el análisis presupuestal y la innovación normativa.

Uno de los objetivos de la propuesta es evitar la reproducción automática de modelos legislativos ajenos a la realidad local. Además, se pretende sentar las bases de un Congreso más profesional, que pueda anticipar problemáticas y generar soluciones sostenibles en favor de la ciudadanía.

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