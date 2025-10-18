Tesorería Municipal de Puebla reporta finanzas sanas y sin deuda

Derivado del trabajo realizado por el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza Pepe Chedraui Budib, la capital cuenta con finanzas sanas y cero deudas, destacó el titular de la Tesorería Municipal, Héctor Romay González Cobián, al comparecer ante la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal del Cabildo conformada por Francisco Ayala Gutiérrez, María Esther Ortiz Pérez, Carlos Montiel Solana, Gabriel Biestro Medinilla y Leobardo Rodríguez Juárez.

El tesorero precisó que la actual administración también situó al municipio como referente en el gasto público eficiente, transparencia y rendición de cuentas para atender las necesidades de la población. Añadió que este año, el Gobierno de la Ciudad ya tiene acreditaciones de dos agencias internacionales reconocidas que son Fitch Ratings: AAA (mex) y Standard and Poor’s: MxAA+.

Lo anterior, comentó, significa que en caso de que el municipio requiera en algún momento deuda, lo cual no se prevé para esta gestión, pueda obtener una tasa más baja en comparación con otras administraciones del estado con menores calificaciones.

Agregó que, de acuerdo con el Cumplimiento del Programa Presupuestario 20, dividido en dos instancias, la Contraloría Municipal lleva 93.96 por ciento de cumplimiento al cierre de agosto de 2025 y el IMPLAN un 84.6 por ciento al segundo trimestre del año.

Asimismo, indicó que, del 15 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del año en curso, el total de los ingresos ascendió a 7 mil 399 millones 886 mil 126 pesos, un 2.8 por ciento superior al mismo periodo del año anterior.

Respecto a la recaudación y administración de los ingresos municipales, expuso que las Participaciones aumentaron 3.5 por ciento, las Aportaciones (FAISMUN y FORTAMUN) un 2.7% y Convenios (gestiones ante el Gobierno del Estado para recibir recursos) 219.5%.

Gracias al trabajo realizado, puntualizó, el Gobierno de la Ciudad obtuvo el Primer Lugar Nacional en Transparencia y Rendición de Cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunado a que la administración que encabeza Pepe Chedraui Budib cerró el año fiscal 2024 en equilibrio pese al déficit financiero recibido.

En la comparecencia participaron también las regidoras y regidores Alondra Méndez Luis, Bertha Villavicencio Ramos, Georgina Ruiz Toledo, Ivon Enríquez, Marcela Montealegre Villagrán, Maricela Reyes Rosete, Mariela Solís Rondero, Vanesa López Silva, Andrés Cerón Salas, Manuel Durán y Ricardo Chavero.

