Alertan por lluvias intensas del 18 al 20 de octubre en Puebla

Protección Civil del Estado de Puebla emitió una alerta por pronóstico de lluvias intensas del sábado 18 al lunes 20 de octubre, especialmente en las Sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán, Mixteca y Angelópolis.

Se recomienda a la población evitar transitar por brechas o caminos rurales durante las lluvias y no cruzar ríos, arroyos o zonas bajas, buscando rutas alternas. Además, se aconseja alejarse de muros, árboles y cables en riesgo de caer.

Te puede interesar: SEDIF lleva alegría a niños afectados por lluvias en Sierra Norte

La autoridad pidió no arrojar basura en calles ni alcantarillas y reportar árboles o postes inclinados a las autoridades locales. También sugirió identificar refugios temporales, conducir con precaución y preparar una mochila de emergencia y un plan familiar de protección civil.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo exhorta a autoridades municipales y a la ciudadanía a activar sus protocolos y mantenerse informados a través de cuentas oficiales.

🚨🌧️ Alerta por lluvias intensas: prevención ante todo



La @PCGobPue alerta por el PRONÓSTICO DE LLUVIAS INTENSAS del sábado 18 al lunes 20 de octubre principalmente en las Sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán, Mixteca y Angelópolis.



Se recomienda a la población tomar… pic.twitter.com/17U7hp18JZ — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 17, 2025

Te recomendamos: