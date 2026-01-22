“No queremos más Garcías Luna”, advierte Sheinbaum desde Puebla

“No queremos más Garcías Luna”, sentenció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante los posibles vínculos de funcionarios públicos con la delincuencia; en Puebla cinco ediles han sido señalados por sus nexos.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria enfatizó que no habrá tolerancia sobre ningún vínculo entre servidores públicos y la delincuencia, ya sea organizada o de “cuello blanco”.

Afirmó que, ante cualquier señalamiento, deberá existir denuncia, investigación, detención, si se acredita responsabilidad, así como un juicio justo, pero sin excepciones.

“Cero impunidad a la corrupción y cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad, no queremos más Garcías Luna, eso no”, sentenció.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta informó que, desde su llegada al cargo en diciembre, se le presentó un diagnóstico sobre zonas problemáticas en seguridad pública y sus presidentes municipales.

Entre los municipios donde se presumía había colusión con la delincuencia, destacó Eloxochitlán, Ciudad Serdán, Chignahuapan, Quecholac, Palmar de Bravo y San Nicolás Buenos Aires.

Indicó que, en algunos de estos casos, la Fiscalía del Estado ha actuado, lo cual derivó en órdenes de aprehensión, como las de los hermanos Vieyra, ediles de Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás, que se encuentran actualmente detenidos.

Armenta Mier subrayó que dicha situación ha derivado en la instalación de cinco Consejos Municipales, y afirmó que desde el Estado se mantendrá una postura firme, por lo que cualquier funcionario público que incurra en actos fuera de la ley deberá enfrentar las consecuencias.

“Hemos sido claros y contundentes y estaremos atentos a cualquier observación que haga la Fiscalía de Puebla y las autoridades federales al respecto”, concluyó.

Homicidios y delitos de alto impacto a la baja: Harfuch

En su intervención, el secretario federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que con la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad, en Puebla se ha logrado reducir un 41% los homicidios dolosos y un 11% en los delitos de alto impacto.

Tras la Mesa de Seguridad, informó que en Puebla se ha fortalecido la política de seguridad basada en la coordinación interinstitucional del trabajo de inteligencia y la presencia operativa en territorio.

Lo anterior, dijo, ha permitido actuar con mayor precisión contra los generadores de violencia, debilitar estructuras criminales y proteger a las familias y sectores productivos, así como las principales vías de comunicación del estado.

Enfatizó que si se compara septiembre de 2024 contra diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron un 41% al pasar de 3.97 a 2.35 homicidios diarios en promedio.

Respecto a los delitos de alto impacto, señaló que se observa una reducción de 11% al pasar de 42.8 a 38.2 delitos diarios en promedio.

García Harfuch resaltó que, en lo que va de la gestión de Claudia Sheinbaum en Puebla, se han detenido a mil 365 personas por delitos de alto impacto; 435 armas de fuego y 346 kilogramos de droga fueron aseguradas; además, se destruyó un laboratorio para la producción de drogas sintéticas.

