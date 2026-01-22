Revelan lista de nominados a los Premios Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) anunció la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, ceremonia que se realizó en el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, California.

El próximo 15 de marzo se celebrará la entrega de las estatuillas en el Dolby Theatre de Hollywood, con el comediante Conan O’Brien como anfitrión de la gala.

En esta edición, cuatro mexicanos figuran entre los nominados: José Antonio García en Mejor Sonido; Cruz Contreras por Largometraje Animado y Ivel Hernández, nominada a Mejores Efectos Visuales

Por su parte, Guillermo del Toro regresa a la contienda con su obra Frankenstein, película que competirá en las categorías de Mejor Guion Adaptado y Mejor Película.

La gran protagonista fue Sinners, de Ryan Coogler, que estableció un nuevo récord al acumular 16 nominaciones, superando las 14 obtenidas por Titanic (1997), La La Land (2016) y La malvada (1950).

A continuación, se presentan los nominados a las categorías principales:

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor director

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Sinners)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor actor

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Mejor actriz

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor guion original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Sinners)

Sean Penn (One Battle After Another)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

