Tres hechos delictivos en Puebla dejan un herido de bala y dos asaltos

Al menos dos asaltos y un intento de robo se registraron durante las últimas 24 horas en distintos puntos del estado de Puebla, hechos que dejaron pérdidas económicas considerables y una persona herida por arma de fuego, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

El primer hecho ocurrió sobre la Vía Hueyotlipan, donde un ciudadano identificado como Juan F. fue despojado de 52 mil pesos en efectivo. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima había realizado previamente un retiro bancario correspondiente a un ahorro grupal y se dirigía a su domicilio cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta roja con azul, quienes lo amagaron con un arma de fuego y huyeron con el dinero. Aunque policías acudieron al sitio, no fue posible localizar a los responsables.

En un segundo hecho, durante la noche del miércoles 21 de enero, delincuentes ingresaron a la capilla Ermita, ubicada en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, de donde sustrajeron una pantalla, equipo de sonido y dinero en efectivo.

Por otra parte, en la zona de Clavijero, un intento de asalto dejó a un ciudadano extranjero herido por impacto de bala, luego de que presuntos delincuentes intentaran despojarlo de sus pertenencias. Al oponer resistencia, la víctima recibió un disparo. Paramédicos y elementos policiales acudieron al lugar, sin lograr la detención de los agresores. El hombre fue trasladado a un hospital particular en San Andrés Cholula, donde su estado de salud se reporta estable.

Las autoridades ministeriales ya integran las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

