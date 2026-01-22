Asaltan a pareja durante falsa venta de vehículo en Texmelucan

Una presunta compraventa de vehículo derivó en un asalto, cuando dos personas acudieron al municipio de San Martín Texmelucan para concretar una cita pactada a través de redes sociales, donde fueron emboscadas y despojadas de dinero en efectivo.

Las víctimas fueron identificadas como Edi F. y Guillermina N., ambos originarios de Izúcar de Matamoros, quienes la tarde del miércoles se trasladaron con la intención de adquirir una camioneta Ford Ranger anunciada en la plataforma Facebook.

Las personas afectadas circulaban sobre la carretera federal Puebla–México cuando ingresaron a la zona de Texmelucan; sin embargo, a la altura de la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco fueron interceptadas por varios hombres armados.

Los delincuentes les cerraron el paso y las obligaron a entregar el dinero; despojaron a las víctimas de aproximadamente 40 mil pesos en efectivo, así como de sus teléfonos celulares, para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

Tras el hecho, los afectados solicitaron apoyo a los servicios de emergencia; no obstante, pese a los recorridos implementados por las autoridades, no fue posible ubicar a los responsables, por lo que se exhortó a las víctimas a presentar una denuncia formal.

