García Harfuch informa reducción en delitos de alto impacto en Puebla

La incidencia de homicidio doloso en Puebla registró una reducción de 41 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 3.97 a 2.35 casos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

Durante la presentación de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, con corte al 31 de diciembre de 2025, el funcionario destacó que la coordinación entre autoridades federales y estatales ha permitido debilitar estructuras criminales, proteger a la población y reforzar la seguridad en las principales vías de comunicación de la entidad.

En el caso de los delitos de alto impacto, García Harfuch señaló que de 2024 a 2025 se observó una disminución de 11 por ciento, al pasar de 42.8 a 38.2 delitos diarios en promedio.

Asimismo, informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto en Puebla; además, se aseguraron 435 armas de fuego, 346 kilogramos de droga y se destruyó un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas.

Respecto al combate a la extorsión, uno de los ejes prioritarios del gobierno federal, detalló que en Puebla se abrieron 119 carpetas de investigación, se detuvo a nueve personas —siete de ellas consideradas objetivos prioritarios— y se inhabilitaron 49 líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsión virtual, lo que permitió una reducción de 16.7 por ciento en este delito.

Entre las detenciones relevantes mencionó la captura de Yosafath “N”, operador de una célula dedicada a la extorsión mediante secuestro virtual; Julio “N”, líder del grupo delictivo conocido como “Cártel de los Toscano”; Enrique “N”, alias “Carretas”, relacionado con robo de hidrocarburo, narcomenudeo y homicidios, así como José Miguel “N”, detenido por extorsión agravada.

En materia de combate al mercado ilícito de combustibles, el secretario informó sobre la detención de cuatro personas en la autopista México–Veracruz, en el municipio de Esperanza, donde se aseguraron 250 mil litros de residuos y 40 mil litros de combustible. También destacó la captura de Gualberto “N”, alias “El Guayabas”, señalado como líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburo en la región de San Martín Texmelucan.

Además, se reportaron operativos en distintos municipios del estado, como la detención de integrantes de células delictivas vinculadas con homicidios de policías, cateos en Tecamachalco y Tepeaca con el aseguramiento de armas, vehículos y más de 74 mil litros de gas LP, así como la inhabilitación de un taller clandestino de fabricación de armas en Atlixco.

García Harfuch subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales, y aseguró que se mantendrán las acciones conjuntas, con especial énfasis en el combate a la extorsión.

