Pável Gaspar atestigua firma de convenio Federación–Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, fue testigo de la firma de convenio de coordinación entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal con el Gobierno del Estado de Puebla.

La firma, encabezada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, Jesús Antonio Esteva Medina, tuvo como propósito impulsar de manera conjunta proyectos que ha desarrollado la actual administración estatal, como la instalación de planteles de la Universidad Rosario Castellanos y de la Salud; el Astroparque, donde se ubica actualmente el Gran Telescopio Milimétrico; Los Humeros para crear energía geotérmica; los desarrollos turísticos del Ixtapopo y el Centro Turístico de Piedras Encimadas en Zacatlán, así como el Parque Bicentenario.

En el evento, además de representantes de universidades y empresarios, estuvieron las diputadas Ana Laura Gómez Ramírez y Norma Estela Pimentel Méndez.

De esta forma, el Congreso del Estado, a través de sus diputadas y diputados, respalda acciones que promueven un crecimiento ordenado, con visión de futuro y resultados para el territorio.