Accidente en el Periférico Ecológico provoca largas filas y caos vial

La volcadura de una camioneta de carga registrada la mañana de este jueves en el Periférico Ecológico provocó intensa carga vehicular durante varias horas, con largas filas y circulación intermitente en uno de los tramos de mayor afluencia de la vialidad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 08:20 horas, a la altura de la 24 Sur, en sentido hacia Amozoc, en el tramo que conecta con la carretera Puebla–Tehuacán.

La unidad de carga, que transportaba mercancía en caja seca, volcó tras ser impactada por una pipa. El accidente dejó al menos un carril obstruido, lo que redujo de manera significativa la capacidad de tránsito.

La camioneta quedó atravesada sobre los carriles centrales, en una intersección considerada clave por su alta afluencia vehicular, lo que generó congestionamientos severos y vehículos detenidos en ambos sentidos durante las primeras horas del día.

Elementos de seguridad vial acudieron al sitio para abanderar la zona y coordinar la circulación, mientras se esperaba el arribo de grúas para el retiro de la unidad y la liberación de la vialidad. El paso se mantuvo intermitente mientras se realizaban las maniobras.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor, quien presuntamente fue trasladado a un hospital de la zona para su valoración médica.

