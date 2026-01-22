Gobierno de México invertirá más de 5 mil mdp en obras para Puebla

Por:
Alejandra Olivera
La presidenta anunció una inversión histórica para obras viales y reconstrucción en Puebla. / Foto: Es Imagen.

El Gobierno de México invertirá en Puebla la suma de 5 mil millones de pesos para obras estratégicas, entre ellas, la ampliación de la caseta de Amozoc, el saneamiento del Atoyac y la carretera Mixteca, además de 2 mil 500 millones de pesos para la reubicación de damnificados por lluvias.

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia mañanera que realizó en la 25/a. Zona Militar, donde precisó que las licitaciones de las obras se realizarán a partir de marzo próximo.

Precisó que dicho monto es independiente de los Programas de Bienestar que se dan a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y becas a estudiantes.

Respecto a la atención de familias damnificadas por las lluvias registradas en octubre de 2025, reafirmó su compromiso para la reconstrucción de las localidades, incluyendo carreteras, red de agua y drenaje, recuperar el cauce de los ríos, puentes y viviendas.

En su oportunidad, el secretario federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias intensas, se invertirán 2 mil 56 mdp en 25 acciones en tres kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje, así como 63 acciones en 612 kilómetros de la Red Estatal.

Detalló que intervendrán 22 puentes, de los cuales 12 serán rehabilitados, incluyendo El Encinal, Laberinto y Dos Cerros; siete construcciones en Paciotla II, Tlapehuala y Coyutla; así como tres ampliaciones de claro en El Tepetate, Xolotla y Ejido Jalpan.

En cuanto a los ejes prioritarios, informó que en 2026 se intervendrán los tramos de Jantetelco–Izúcar de Matamoros y El Pitayo–Acatlán de Osorio, que forman parte del Circuito Carretero Mixteco.

Además, por parte de Banobras se realizará la modernización de 15 kilómetros del tramo Puebla-Amozoc, la reubicación de la caseta de cobro de Amozoc y la construcción de un viaducto de 1.4 kilómetros.

Respecto al Mega Bachetón, detalló que son mil 228 millones de pesos para pavimentar 381 km, bachear mil 134 km, colocar señalamientos en 2 mil 279 km y además llegará un tren de repavimentación al estado.

En infraestructura educativa, dijo que se construirá el Bachillerato Tecnológico de San Andrés Cholula y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en la Zona Metropolitana de la entidad.

Viviendas estarán listas en agosto

Sobre la reubicación de familias damnificadas por lluvias, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Puebla 2 mil 267 familias deben ser relocalizadas.

Para ello, se cuenta con una reserva territorial de 15 predios que equivalen a una extensión de 42 hectáreas para iniciar la construcción de las viviendas en febrero y se prevé que estén listas en agosto.

Cada vivienda tendrá una superficie de 98 metros cuadrados y contará con dos recámaras, sala, comedor, baño, cocina, patio de servicio y jardín, con posibilidades de ampliación.

Editor: César A. García

