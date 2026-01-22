Pareja de Lidya Valdivia pide no suspender la búsqueda por ella y su bebé

La pareja sentimental de Lidya Valdivia Juárez, mujer de 28 años de edad y con nueve meses de embarazo, desaparecida desde la madrugada del 18 de enero cuando se dirigía al municipio de Acajete, solicitó a las autoridades y a la ciudadanía no suspender las labores de búsqueda, al manifestar preocupación por la integridad de la mujer y de su bebé, así como por el impacto en sus dos hijos menores, quienes la esperan en casa.

En entrevista, Luis, pareja de la joven, explicó que mantenían una relación de cuatro años y que el plan original era que Lidya permaneciera en el domicilio de sus padres para que, al día siguiente, fuera trasladada al Hospital Ángeles, donde se tenía programado el parto. No obstante, por causas aún no esclarecidas, la mujer salió durante la noche sin el acompañamiento de sus familiares, y desde entonces se desconoce su paradero.

Detalló que la última comunicación con Lidya ocurrió antes de que iniciara el trayecto hacia Acajete. Asimismo, evitó pronunciarse sobre versiones relacionadas con una posible localización fuera del estado, con el argumento de no interferir en las investigaciones en curso.

Te puede interesar: Tres hechos delictivos en Puebla dejan un herido de bala y dos asaltos

Respecto a señalamientos en su contra por presunta violencia, indicó que será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer cualquier acusación y reiteró su disposición para colaborar con las diligencias correspondientes.

Luis acudió a la Fiscalía General del Estado, acompañado de familiares y personas cercanas, para exigir la pronta localización de Lidya Valdivia Juárez y reiterar que continuará colaborando con las autoridades. “No tengo nada que esconder”, afirmó, al subrayar la urgencia de que el caso no quede en el olvido, por el bienestar de la mujer y de su bebé.

#Puebla 🗣️ Luis Andrés Torres Pérez, pareja sentimental de Lidya Valdivia Juárez, y padre del bebé que ella esperaba, asegura que nunca ejerció algún tipo de violencia.



En caso de que así se compruebe, asegura que la Fiscalía General del Estado deberá actuar en su contra, pero,… pic.twitter.com/UDsG2aRA5g — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 22, 2026

Te recomendamos: