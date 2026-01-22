SSC Cholula recupera vehículo robado y detiene a su conductor

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvo a Javier Idalio “N”, de 41 años de edad, por su probable participación en el delito de detentación de vehículo con reporte de robo, logrando además la recuperación de la unidad.

Los hechos ocurrieron en el Barrio de San Juan Calvario, donde agentes de Vialidad realizaban patrullajes preventivos y detectaron un vehículo con comportamiento inusual.

Al notar que la unidad, con placas del estado de Tlaxcala, no contaba con el engomado correspondiente, le fue solicitada la detención para realizar una inspección.

Tras verificar el estatus del vehículo en Plataforma México, se confirmó que el automóvil Nissan Versa, modelo 2024, contaba con reporte de robo vigente desde julio de 2025, por lo que se procedió a la detención del conductor.

El detenido y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

