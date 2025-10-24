Acuerdan regreso a clases presenciales en el ITSST

Como resultado de los acuerdos en la mesa de diálogo abierto y respetuoso entre la comisión de alumnos representantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSST) y las secretarías de Educación Pública del Estado de Puebla y Gobernación, a partir del lunes 27 de octubre las clases presenciales reiniciarán en el plantel educativo.

En la mesa de trabajo realizada en las instalaciones del Instituto Tecnológico, el subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Amador Juárez Uribe, mencionó que la SEP ha dado atención a las inconformidades de las y los estudiantes; además, presentarán el próximo lunes 27 de octubre un plan de trabajo para recuperar el semestre y no afectar el avance académico de las y los alumnos.

En representación de la Secretaría de Gobernación, el director general de Gobierno, Isauro Rendón, dio a conocer que en todo momento se ha priorizado el diálogo como principal herramienta para la solución de diferencias, e hizo el compromiso ante la comunidad estudiantil de que desde la SEGOB se vigilará el cumplimiento de los acuerdos aceptados.

Cabe mencionar que, en todo momento, se respetaron los derechos a la libre manifestación de las y los alumnos, así como se garantiza su seguridad e integridad, de la mano con autoridades municipales.

El gobierno del estado, encabezado por el mandatario Alejandro Armenta, refrenda su compromiso de garantizar el derecho a la educación y mantener una política de puertas abiertas para sostener una comunicación abierta y permanente con la comunidad educativa.

