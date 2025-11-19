SOSAPACH alerta sobre falsos gestores que piden pagos y adeudos

Derivado de una denuncia realizada a través de medios de comunicación y redes sociales sobre un supuesto “gestor” que presuntamente libera adeudos a usuarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach), el organismo informa lo siguiente:

El Sosapach no cuenta con personal autorizado para visitar domicilios con el fin de realizar trámites o gestionar adeudos. Todos los servicios deberán llevarse a cabo únicamente en las oficinas del organismo, ubicadas en Av. Miguel Hidalgo #504, Barrio de Santa María Xixitla.

El organismo se deslinda de cualquier persona que se presente en nombre del Sosapach para solicitar pagos, “cuotas” o realizar gestiones externas relacionadas con trámites o adeudos.

Se exhorta a las y los ciudadanos a acudir directamente a las oficinas para cualquier trámite o pago, no aceptar intermediarios y presentar las denuncias correspondientes ante cualquier intento de fraude.

