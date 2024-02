Puebla, Tlaxcala y Semarnat inician saneamiento del Río Atoyac

La solución para el saneamiento del Río Atoyac no es mágica, debe estar basada en la investigación y normativa, pero también con la conciencia ciudadana, asentó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al asumir el compromiso para impulsar el ordenamiento ecológico en torno al afluente.



Durante la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca del Alto Atoyac, el mandatario señaló que la protección de los recursos naturales exige la instrumentación de mejores prácticas para su conservación, así como la voluntad de las autoridades involucradas y la participación de la sociedad.



Consideró que el ordenamiento ecológico de las áreas naturales es imperioso para impedir el saqueo de bosques y de especies endémicas, ya que se pretende regular las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de urbanización; además de otorgar mayor seguridad en la tenencia de la tierra garantizando el respeto a la sociedad ejidal, comunal y privada.



Por ello, celebró la instalación de dicho Comité, ya que a través de él, la Semarnat y los gobiernos e de Puebla y Tlaxcala sumarán esfuerzos para solucionar la contaminación del Atoyac, que se ha convertido en un problema ecológico de gran tamaño.



Señaló que las acciones anteriores para sanear el río deben servir como ejemplo y experiencia para incluir lo mejor y no cometer los mismos errores, aunque sostuvo que para dicho problema ecológico no hay soluciones mágicas, pues se requiere de investigaciones serias y de una normativa, pero también de la conciencia ciudadana.



“Hoy tenemos que asumir la gran responsabilidad porque somos actores principales en la sociedad y tengan la certeza que de la mano del gobierno de Tlaxcala y de la sociedad estaremos asumiendo el compromiso y el rol histórico que nos corresponde para poderle dar la cara el día de mañana a nuestras hijas e hijos de nuestros hijos”, externó el mandatario estatal.

Semarnat confía en que Comité avance en saneamiento del Atoyac

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González refirió que es la tercera en ocupar dicho cargo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que quedan 7 meses de la administración.



De manera que su objetivo es dejar sentadas las bases para el saneamiento del Río Atoyac para las siguientes administraciones, mediante un trabajo en equipo con las autoridades municipales, estatales y la Federación, por lo que aplaudió la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico.



Sin embargo, enfatizó que quién debe de tomar conciencia sobre la gravedad de la contaminación el río son todas y todos los ciudadanos, pues su solución no es “inmediata” y requiere la participación en equipo de autoridades y sociedad.



“Estamos hablando de un agua que corre sucia, el agua debería de correr como nace, el agua debe de correr de manera limpia y transparente; hoy no tenemos eso, han pasado muchos años, más de 40 años donde tenemos una problemática que no se puede solucionar de una manera inmediata que debe de solucionarse en equipo y con muchísimo trabajo y responsabilidad”, expresó.



Destacó que a diferencia de otras entidades con situaciones similares, Puebla y Tlaxcala han mostrado su compromiso para lograr una solución y se ha llegado a establecer un trabajo técnico serio, por lo que confió en que el Comité “tendrá vida y seguirá empujando” las tareas para el saneamiento de afluente.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal