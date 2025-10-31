Puebla se suma a estrategia para combatir ceguera por catarata

En sintonía con la visión humanista, solidaria y sensible de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, se suma a la Estrategia Nacional “Ver por México”. A través del Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Salud, la entidad refuerza su compromiso con la salud visual de la población, al combatir la ceguera por catarata, principal causa de pérdida reversible de la vista en el país.

El director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, José Alfredo Cordero Esquivel, reconoció la sensibilidad del mandatario estatal Alejandro Armenta y de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, ya que implementa programas donde más hace falta. “Tiene una capacidad y condición humana que logra tocar la fibra de las personas más vulnerables, muchas felicidades señor gobernador”, puntualizó.

Por su parte, el gobernador detalló que durante el presente año impulsarán 300 operaciones de cataratas en municipios y comunidades de Puebla con la mejor calidad, a través de la vinculación con la Beneficencia Nacional, IMSS-Bienestar, DIF estatal y Secretaría de Salud. Refirió que impulsarán una campaña para que las y los poblanos conozcan los beneficios y tengan acceso a dicha estrategia de salud, a fin de servir, ayudar y proteger a la población más vulnerable.

El mandatario apuntó que para enero de 2026 iniciarán con 600 operaciones de cirugías, lo que representa que poblanas y poblanos que no tienen el recurso para acceder a este tipo de operaciones, recuperen la vista.

El programa “Ver por México” es una iniciativa de la Secretaría de Salud de México, lanzada para combatir la ceguera causada por cataratas, el cual ofrece cirugías gratuitas para personas mayores de 60 años con cataratas diagnosticadas, y se implementa en 176 hospitales en todo el país.

