Asesinan a disparos a un hombre en la colonia 20 de Noviembre

De cerca de diez disparos fue como le quitaron la vida a un hombre identificado como Pablo N., en la colonia 20 de Noviembre, en un hecho que se presume, podría ser un ajuste de cuentas.

La tarde de este jueves, Pablo se encontraba en las canchas deportivas ubicadas entre la 11 Norte y la 80 Poniente, cuando fue interceptado por su victimario.

Según testigos de la colonia en cuestión, más de 10 disparos se escucharon en la zona y al salir a la calle, vieron el cuerpo sin vida de Pablo, mientras que otro sujeto escapaba.

#Seguridad 🚨 Un hombre fue asesinado de múltiples disparos en la colonia 20 de Noviembre en las canchas deportivas ubicadas debajo del Distribuidor Vial Puebla, que conecta el Bulevar 5 de Mayo con la Vía Corta a Santa Ana.



Agentes de la Policía Municipal resguardan la zona en…

Los ciudadanos llamaron a emergencias y se desplegó un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); al no lograr dar con el responsable solo se limitaron a resguardar el área.

Paramédicos confirmaron el deceso de la víctima y, horas después, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver para su traslado a un anfiteatro. A la par que, una carpeta de investigación fue abierta para esclarecer el móvil del homicidio.

Aunque los vecinos de la zona aseguraron conocer de vista a Pablo, ninguno supo referir a que se dedicaba, no obstante, ya trasciende que este crimen pudo haber sido parte de un ajuste de cuentas.

