Omar Muñoz arranca construcción de Subcomandancia de Policía en Almecatla

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inició los trabajos de construcción de la Subcomandancia de Policía de la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, cuyo objetivo será reforzar la seguridad en la zona y continuar disminuyendo los índices delictivos en la comunidad.

La obra será de 400 metros cuadrados y será erigida en la colonia Nueva Alemania; tendrá una inversión de más de tres millones de pesos, beneficiando a 18 mil 303 personas.

El edil sostuvo que este proyecto es de alta relevancia para la administración pública del municipio y reconoció el trabajo del secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Pablo de la Cruz Santos, por las estrategias generadas que han permitido reducir la incidencia delictiva.

“La subcomandancia va a fortalecer la vigilancia permanente al estar en un espacio estratégico de seguridad que va a beneficiar a San Lorenzo Almecatla pero también a Sanctorum, con lo que cumplimos un compromiso más de campaña”, añadió.

“Queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en materia de seguridad y no nos vamos a olvidar de la responsabilidad que asumimos con todas las juntas auxiliares; con hechos y palabras firmes y de la mano de la ciudadanía, la transformación es posible”, concluyó.

En su intervención, el titular de la SSCyPC refirió que Cuautlancingo cuenta con un munícipe responsable y consciente de lo que debe hacerse para proteger a los ciudadanos y que la construcción del inmueble dotará de instalaciones dignas a los elementos de la corporación, para realizar las operaciones policiales que se requieren en el combate contra la delincuencia.

Por su parte, el presidente de la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Macario Flores Berruecos, agradeció el inicio de una obra que tanta falta hace a los ciudadanos y subrayó la importancia estratégica de su ubicación, “los hechos valen más que mil palabras y el presidente municipal Omar Muñoz trabaja todos los días para fortalecer el gran proyecto que tiene para nuestra comunidad”.

Te recomendamos: