Armenta advierte: no habrá protección para actos irregulares

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, señaló que la ideológica partidista o la amistad no serán una capa protectora frente a irregularidades administrativas, sea del partido que sea.

El titular del poder ejecutivo de Puebla expresó con claridad su compromiso del gobierno para combatir la corrupción: “Militar en un partido no es capa de protección frente a actos irregulares. Así es que dejamos muy claro que no vamos a cerrar los ojos y tampoco vamos a perseguir a nadie, por ningún motivo. Todo con apego a la ley.”

En el Gobierno de Puebla nadie está por encima de la ley, no existe persecución y mucho menos hay omisión, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, durante la mañanera, al referirse al caso del Banco Accendo sobre perjuicio al erario, donde señaló que se actúa con respeto absoluto a la Ley y con el compromiso inquebrantable al pueblo de Puebla.

Finalmente, el mandatario estatal explicó que, cuando existe un posible delito o acción indebida, el Gobierno de Puebla no es omiso y actúa con apego al estado de derecho.

