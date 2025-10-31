DIF Puebla Capital invita a taller de Inteligencia Emocional en Adolescentes

Preocupados y ocupados en la salud mental de las y los jóvenes, bajo la instrucción de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, se llevará a cabo el taller “Inteligencia Emocional en los Adolescentes”, para desarrollar habilidades de manejo de emociones mediante el reconocimiento, la gestión y la expresión adecuada de las mismas.

Con la intención de fortalecer el equilibrio emocional y las relaciones interpersonales, promoviendo su bienestar integral para una sana convivencia, respetuosa y consciente.

Dicho curso, será impartido por especialistas en psicología, quienes apoyarán a los jóvenes con acciones específicas como el reconocer y aprender a nombrar las emociones, así como identificar las necesidades que hay detrás de ellas.

Las y los usuarios también aprenderán a desarrollar habilidades de autorregulación emocional para responder de manera consciente ante situaciones intensas, fomentando la empatía mediante la escucha activa y la observación; también trabajarán la comunicación asertiva al distinguir entre conductas pasivas, agresivas y asertivas.

El taller se realizará los días 31 de octubre, 7,14 y 21 de noviembre en la Unidad Médica Integral, ubicada en Av. Cue Merlo 201, San Baltazar Campeche, en un horario de 11:00 a 12:00 horas.

