Puebla interviene 12 vialidades prioritarias para mejorar movilidad

Con la visión de hacer de las vías de comunicación senderos de paz y mejorar la movilidad para hacer de Puebla un estado seguro, con la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta interviene 12 vialidades prioritarias para contribuir al bienestar de las y los poblanos.

En este contexto, el subsecretario de Gestión de Ingeniería y Seguimiento de Proyectos, José Miguel Vélez Moreno, detalló que concluyeron la rehabilitación de la Carretera de San Francisco Totimehuacán con la desviación a San Baltazar Tetela, lo que representó 120 calles; así como el Bulevar Carlos Camacho Espíritu, en el tramo que va del Periférico Ecológico a San Francisco Totimehuacán.

Informó sobre el avance de cinco importantes vialidades, cuya intervención equivale a calles de 50 metros de longitud. Entre ellas destacan:

Laterales de la Recta a Cholula , con un avance del 90 por ciento, lo que representa la rehabilitación de 224 calles.

, con un avance del 90 por ciento, lo que representa la rehabilitación de 224 calles. Camino al Batán , con un 41 por ciento de progreso, equivalente a 100 calles.

, con un 41 por ciento de progreso, equivalente a 100 calles. Calzada Zavaleta , en el tramo entre bulevar Forjadores y el bajo puente de la Recta a Cholula, registra un 28 por ciento, correspondiente a 48 calles.

, en el tramo entre bulevar Forjadores y el bajo puente de la Recta a Cholula, registra un 28 por ciento, correspondiente a 48 calles. Camino Real a Cholula , entre Calzada Zavaleta y Periférico Ecológico, presenta un avance igual a 60 calles.

, entre Calzada Zavaleta y Periférico Ecológico, presenta un avance igual a 60 calles. Carretera San Baltazar Tetela, entre bulevar Valsequillo y calle Hermanos Serdán, tiene un 13 por ciento, equivalente a 26 calles.

El funcionario detalló que, en breve, iniciarán los trabajos de intervención en importantes vialidades de la capital poblana. Las acciones contemplan la rehabilitación de la Calle Independencia, equivalente a 20 calles; la 20 Oriente, que comprende 32 vialidades; la 24 Sur, con un impacto en 232 calles; la Carretera Puebla-Tlaxcala, que equivale a 60 calles; y la Prolongación de la 11 Sur, con un alcance de 138 calles.

Finalmente, aseguró que se trata de una cifra histórica, ya que las 12 vialidades representan la intervención de 60.75 kilómetros, lo que representa mil 216 calles de 50 metros.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso por el bienestar de las familias con mejor infraestructura urbana, lo anterior con los Módulos de Pavimentación, los insumos donados por PEMEX y a una tercera parte del costo normal, a fin de contribuir a una mejor calidad de vida de las familias poblanas.

