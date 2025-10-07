Tráiler choca contra pipa de gas en la carretera Acatzingo-El Seco

Un choque entre una pipa de gas y un tráiler cargado de verduras se registró la tarde-noche sobre la carretera federal Acatzingo-El Seco, a la altura de El Ocotal, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y seguridad.

De acuerdo con testigos, el conductor del tráiler intentó rebasar sin percatarse de que en sentido contrario venía la pipa de gas, con la que terminó impactando. Tras el fuerte golpe, el tráiler volcó por completo, mientras que la pipa sólo presentó daños materiales.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato para atender a posibles lesionados, por lo que la zona fue acordonada como medida preventiva.

En el lugar se localizó una credencial del INE correspondiente al operador del tráiler, quien se encontraba desorientado y dijo no recordar de dónde era. El documento indica que es originario de Apizaco, Tlaxcala, lo que facilitará su identificación oficial.

Por el momento, la circulación en la zona permanece cerrada. Se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas, ya que aún se desconoce la hora en que será reabierta la carretera.

