Congreso de Puebla impulsa diálogo y cultura con obra de Paulo Freire

Con la finalidad de abrir espacios de diálogo que permitan fomentar el pensamiento crítico y la cultura, en el Congreso del Estado se llevó a cabo la presentación del libro “Cartas a las animadoras y animadores culturales” de Paulo Freire, con versión, traducción y notas de Marcel Arvea Damián.

El evento fue impulsado por la diputada María Soledad Amieva Zamora, quien destacó la importancia de trabajar por la educación de todas las personas, sobre todo de las que tienen alguna discapacidad, a fin de garantizar este derecho.

Ante las y los asistentes, la legisladora expuso que el Congreso del Estado es un lugar de puertas abiertas para la ciudadanía; asimismo, indicó que siempre será una aliada en favor de la educación y su mejora continua.

Durante la presentación del libro, Marcel Arvea puso énfasis en los procesos de pedagogía y de alfabetización en las diferentes disciplinas, pues todas tienen un lenguaje, desde las matemáticas hasta la música.

