Lupita Cuautle rehabilita vialidad principal en San Francisco Acatepec

Con el propósito de dar continuidad al mantenimiento permanente de las calles y avenidas del municipio, la presidenta Lupita Cuautle Torres inauguró la rehabilitación con pavimento de concreto asfáltico en la calle Puebla, una de las principales vías de acceso a la junta auxiliar de San Francisco Acatepec.

En su mensaje, la edil sanandreseña destacó que esta obra forma parte del paquete de infraestructura proyectado para este año en todo el municipio, y representa un compromiso cumplido con la ciudadanía. Asimismo, exhortó a las y los vecinos a trabajar en corresponsabilidad para garantizar un mantenimiento adecuado, al tiempo que adelantó que durante su administración seguirán ejecutándose proyectos para el bienestar de todas y todos los habitantes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, informó que los trabajos incluyeron más de 14 mil metros cuadrados de rehabilitación, reposición de guarniciones, banquetas, reductores de velocidad, señalética, colocación de bolardos, pasos peatonales y rampas de accesibilidad en una calle que representa una de las entradas principales desde la carretera federal Atlixco-Puebla.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula fortalece la infraestructura vial y mejora la movilidad urbana, contribuyendo al desarrollo ordenado y al bienestar de todas y todos los sanandreseños.

