Lluvia provoca caos vial y daños en zona metropolitana de Puebla

La fuerte lluvia registrada la tarde de este lunes en la capital poblana y municipios de la zona metropolitana provocó diversas afectaciones, principalmente encharcamientos, caída de árboles e inundaciones en diferentes puntos.

Elementos de Protección Civil del municipio de Puebla atendieron la caída de dos árboles en la colonia Santa Cruz Buena Vista. Las labores de seccionamiento y retiro de troncos iniciaron después de las 18:00 horas.

En redes sociales circularon videos que mostraron los estragos de la tormenta, sobre todo en vialidades como la Vía Atlixcáyotl —desde avenida Las Torres hasta Plaza Santa Fe— con dirección a la caseta de Atlixco, donde el agua cubrió varios carriles.

También se registraron inundaciones en calles del Paseo Bravo y el Centro Histórico, donde cayó granizo, así como en las colonias Coatepec, Loma Bella y Unidad San Bartolo. El Bulevar 5 de Mayo y la 16 de Septiembre también resultaron afectados.

La lluvia con granizo provocó que algunos automovilistas redujeran la velocidad y quedaran atrapados dentro de sus vehículos, principalmente en la Recta a Cholula.

En la colonia Arboledas del Pedregal se reportó la caída de una barda, antes del acceso al fraccionamiento Los Héroes de Puebla.

En calles como la 107 Poniente y la 3 Sur, en Loma Bella, vecinos trabajaron para desazolvar las alcantarillas, mientras que otras colapsaron en el Bulevar 5 de Mayo, a la altura del Teatro Principal.

Finalmente, la sede del Congreso del Estado, ubicada en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, volvió a inundarse. Trabajadores realizaron maniobras para sacar el agua acumulada al interior del inmueble.

