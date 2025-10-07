Conductor del RUTA que atropelló a estudiante obtiene libertad provisional

El conductor de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), Celedonio N., que causó la muerte de una joven universitaria, obtuvo su libertad provisional luego de que un juez de control autorizara remitir su proceso penal a la Unidad de Medios Alternativos de Solución de Controversias Penales, con el fin de alcanzar un acuerdo de reparación del daño con la familia de la víctima.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE), las defensas legales y los representantes de la familia de Jimena Santa acordaron que el caso se resuelva por la vía alterna, en apego a la ley, al tratarse de un hecho culposo y no doloso, lo que evita que el proceso sea judicializado ante los tribunales.

El juez concedió un plazo máximo de 30 días para que ambas partes logren un acuerdo. En caso contrario, deberán comparecer nuevamente ante la autoridad judicial, que podría judicializar la carpeta de investigación y emitir un veredicto formal.

Mientras tanto, Celedonio N., de 60 años de edad, permanecerá en libertad condicional bajo las medidas impuestas por el juez.

El caso se originó el pasado 30 de septiembre, cuando Jimena Santa, estudiante de la BUAP, fue atropellada por una unidad de la Línea 2 del RUTA, conducida por Celedonio N., en la intersección de la 11 Sur y el bulevar Las Torres, lo que le causó la muerte en el lugar. El operador fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

