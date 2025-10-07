Localizan sin vida a sacerdote desaparecido en Guerrero

La Fiscalía de Guerrero confirmó el hallazgo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada. Se encontraba desaparecido desde el pasado sábado 4 de octubre en la localidad de Cocula.

El cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri, dentro de una camioneta en una brecha de terracería sobre la carretera federal Acapulco-México, tramo Platanal-Milpillas.

El sacerdote, de 58 años, fue encontrado en el asiento del copiloto. De acuerdo con la autopsia del Servicio Médico Forense (Semefo), murió por heridas de bala.

Ante los resultados, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado con el objetivo de esclarecer el crimen e identificar al o los probables responsables.

Guerrero, uno de los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos. Anteriormente, ya se habían registrado asesinatos de miembros del clero, como los casos de Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García en 2018.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó la muerte del párroco, y exigió a las autoridades estatales y federales una investigación pronta, exhaustiva y transparente.

