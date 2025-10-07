“31 minutos” presenta su Tiny Desk Concert con humor y crítica social

La banda chilena de títeres “31 minutos” hizo historia con su primer Tiny Desk Concert, formato íntimo de NPR Music conocido por presentar a grandes artistas internacionales.

Con más de 20 años de trayectoria, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo y compañía conquistaron a la audiencia con un espectáculo lleno de humor, sátiras políticas y nostalgia.

Durante los 21 minutos de presentación, la banda combinó temas emblemáticos como “Mi equilibrio espiritual”, “Bailan sin César” y “Objeción denegada”, “Mi muñeca me habló”, entre otras.

Como parte de una crítica a las políticas migratorias en Estados Unidos, un cocodrilo vigilaba el escenario para “asegurarse de que los títeres volvieran a casa“, entre risas y aplausos.

Te puede interesar: Cancelan concierto de Robbie Williams en Estambul por amenazas

El evento especial forma parte de la programación por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre.

“31 minutos” grabó su concierto el 29 de septiembre y ahora está disponible en el canal oficial de NPR en YouTube, acumulando más de dos millones de reproducciones desde su lanzamiento.

Los Tiny Desk Concerts de NPR Music son presentaciones íntimas grabadas frente a un escritorio, donde han actuado artistas como Bad Bunny, Billie Eilish, Adele o Sabrina Carpenter.

Te recomendamos: